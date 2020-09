Michel Ancel : Le créateur de Rayman arrête le jeu vidéo ! Quid de BGE 2 et Wild ?

Coup de tonnerre dans le petit milieu du jeu vidéo hexagonal : après plus de 30 ans d'activité, le game designer Michel Ancel annonce aujourd'hui se retirer du milieu pour entamer un nouveau chapitre, bien loin des mondes virtuels et des aventures spatiales.

C'est par l'intermédiaire d'un message posté sur Instagram que le créateur de Rayman et le réalisateur de Beyond Good & Evil a annoncé son envie de prendre du recul, pour changer son fusil d'épaule et réaliser par la même occasion le rêve de Trazom, celui de se rapprocher de la nature :

Hou la la ! Ce petit bonhomme a beaucoup de choses à apprendre à Sam Fisher! Aujourd'hui est un jour très spécial pour moi. Après plus de 30 ans, j'ai décidé d'arrêter de travailler dans le jeu vidéo, et de me concentrer pleinement sur ma deuxième passion : la nature !

Mon nouveau projet se déroule dans le monde réel et consiste en l'ouverture d'un sanctuaire dédié à l'éducation, aux amoureux de la nature et ... aux animaux sauvages.



🎮🎮🎮 partie jeux vidéo 🎮🎮🎮



Beaucoup d'entre vous voudront peut-être savoir ce qu'il adviendra de Wild et de Beyond Good & Evil 2. Pas de soucis : depuis plusieurs mois maintenant les équipes sont autonomes, et les projets avancent super bien, et vous découvrirez bientôt de belles surprises.



Que le renard soit avec vous.

Entré chez l'éditeur Ubisoft en 1989, Ancel a su cultiver une vision singulière du jeu vidéo, en conservant une autonomie via le studio Ubisoft Montpellier. Le monégasque avait su créer la surprise avec les aventures des Jade et Pey'j en 2003, allant même jusqu'à taper dans l'oeil du réalisateur Peter Jackson, qui l'a sollicité pour adapter sa révision de King Kong en jeu vidéo.

Soucieux de son indépendance, le game designer avait insufflé le développement de l'UbiArt Framework, un moteur 2D inédit qui aura permis à son héros sans bras de faire son grand retour en 2011 avec Rayman Origins.

Symbole d'une certaine idée du jeu vidéo, Michel Ancel avait été décoré de l'insigne de Chevalier des Arts et des Lettres en 2006, aux côtés de Frédéric Raynal et Shigeru Miyamoto, excusez du peu.

Action, réaction

Le producteur de Beyond Good & Evil 2 Guillaume Brunier a tenu à réagir sur à cette annonce, et c'est via un autre post sur le site d'Ubisoft qu'il confirme la déclaration "rassurante" d'Ancel :

Comme Michel l'a expliqué, il n'a pas été directement impliqué dans Beyond Good & Evil 2 depuis un certain temps maintenant, car l'équipe a travaillé d'arrache-pied en s'appuyant sur les bases solides qu'il a façonné. Nous avons récemment franchi une étape interne importante dans le développement, qui nous permet de vous assurer des heures de jeu et un niveau de liberté incroyable au sein de notre "Space Pirate Fantasy" en monde ouvert. Je suis incroyablement fier de la persévérance, du dévouement de l'équipe et de son engagement continu à développer un jeu incroyable.

Espérons que le nouveau protecteur de la nature profite de cette nouvelle vie, et que les développements toujours en cours de Beyond Good & Evil 2 et WiLD n'en pâtissent pas trop...