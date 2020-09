Life is Strange 2 : Le premier épisode se télécharge gratuitement sur PC et consoles

Pour relancer l'économie moribonde des dégâts causés par une épidémie qui n'en finit pas de nous plonger dans l'incertitude, plusieurs options s'offrent aux grands de ce monde, qui n'hésitent pas à rappeler aux vilains épargnants tout le mal qu'ils infligent à notre beau pays.

Mais rassurez-vous : le plan de relance est là, et il devrait permettre d'injecter un peu d'argent magique afin de faire repartir la fièvre acheteuse, qui n'inquiète pour le coup aucun médecin diplômé.

Alors, comme il nous faut tous participer à l'effort de guerre, l'éditeur Square Enix fait aujourd'hui preuve d'un peu de générosité, en annonçant la gratuité de l'Épisode 1 de Life is Strange 2, carrément. Quel que soit votre support, vous pourrez tranquillement découvrir le premier chapitre des (més)aventures qui attendent les deux frangins Diaz, puisque cet épisode introductif est disponible dès à présent et pour pas un rond sur PC via Steam, PS4 et Xbox One.

Et là où l'astuce est belle, c'est que ce galop d'essai vous donnera peut-être envie de découvrir les quatre épisodes suivants, qui restent - vous l'aurez deviné - tout ce qu'il y a de plus payants. La bonne nouvelle, c'est qu'avec le studio Dontnod aux manettes, vous contribuerez au rayonnement de la France. Et ça, c'est beau.