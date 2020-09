Untitled Goose Game : Une nouveauté incroyable arrive avec le mode multijoueur

À l'heure des mises à jour et des téléchargements, certains titres tentent de se démarquer en apportant régulièrement quelques nouveautés, histoire de continuer malgré tout à occuper le terrain. Et attention hein : il ne s'agit pas ici d'en placer une pour les DLC et autres articles monnayés. Que nenni.

Après avoir amusé la quasi-totalité de la rédaction de Gameblog (et parfois même leurs familles), le désopilant Untitled Goose Game avait une nouvelle fois surpris son monde en annonçant cet été l'arrivée d'un tout nouveau mode coopératif. Cet ajout qui devrait offrir à certains une bonne occasion de semer la terreur et le désordre dans la paisible bourgade britannique qui sert de décor.

Si le studio australien House House laisse planer le mystère sur les véritables nouveautés qui attendent les bécasses du dimanche, une nouvelle mécanique absolument incroyable s'annonce aujourd'hui pour distinguer les deux oies, et assurer une collaboration pacifiée :

Little reminder: one week until two-player is out, along with the Steam and Itch release.https://t.co/mLLf8rWG4b



Also: the new goose has a new honk. pic.twitter.com/bxCqGz3Wq9