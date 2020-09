Le comédien et doubleur légendaire Roger Carel (Astérix, Winnie, Alf...) nous a quittés

Ce vendredi 18 septembre, le Parisien a annoncé le décès de Roger Carel le 11 septembre dernier. L'acteur avait 93 ans. Son visage, surtout et sa voix étaient connus de tous.

La triste nouvelle n'est parvenue qu'aujourd'hui, pour préserver l'épouse du défunt. Roger Carel, de son vrai nom Roger Bancherel, est décédé le vendredi 11 septembre, ses obsèques se sont déroulées dans la plus strice intimité ce jeudi 17 septembre. Il repose à Villejésus, en Charente.

Né le 14 août 1927, il débute au théâtre dans les années 40 avant de se lancer au cinéma et la télévision, en plus des feuilletons radiophoniques. Il aura notamment été l'inspecteur Guerchard dans la série Arsène Lupin avec Georges Descrières.

Son timbre et sa facilité à le moduler lui aura ouvert les voies du doublage dès la fin des années 50. Les voix de Peter Sellers, Peter Ustinov, Pat Morita dans Karate Kid et bien évidemment Benny Hill, c'était lui. Bien entendu, on n'oublie pas qu'il a été Astérix, C3-PO, le serpent Kaa, la souris Bernard, Jiminy Cricket, Winnie l'Ourson, Porcinet, Coco Lapin, Kermit, Hercul Poirot, Dupond et Dupont, Alf, le Maestro des Il était une fois... Ce modeste article ne suffirait pas à lister toutes ses performances, inoubliables. On rappellera que cet immense monsieur avait également posé sa patte sur le jeu vidéo.

Il avait notamment campé le crocodile des publicités Amstrad dans les années 80 et plus tard, repris son rôle de C-3PO pour Star Wars Rebellion et Battlefront, celui d'Astérix pour Astérix & Obélix XXL, sa suite, et Astérix aux Jeux Olympiques, et ceux de Winnie, Jiminy Cricket et Coco Lapin dans Kingdom Hearts et Kingdom Hearts II.

Adieu Roger Carel, merci pour tout. Nous adressons nos plus sincères condoléances à sa famille.