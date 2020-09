Les Xbox Series X et Xbox Series S se précommandent chez Cdiscount !

Préparez-vous à sauter de plein pied dans une toute nouvelle génération de jeux vidéo avec l'arrivée de la Xbox Series S et la Xbox Series X de Microsoft, la console la plus puissante du marché, disponibles dès le 10 novembre chez Cdiscount.

Microsoft lancera le coup d'envoi de la next-gen avec l'arrivée de la Xbox Series X, la plateforme la plus puissante du marché, déjà disponible chez Cdiscount pour seulement 499,99€. Grâce à sa puce graphique de 12 teraflops, du jamais vu sur une console de jeu, la Xbox Series X offre le meilleur de la technologie, et permet en plus d'un véritable affichage en 4K d'ouvrir la voie au jeu en 8K. Jamais l'immersion n'aura été aussi grande, puisque vos jeux pourront désormais tourner en 120 images par seconde, pour une fluidité inégalée.

La console la plus puissante du marché

La Xbox Series X allie puissance et vitesse, et profite d'une nouvelle génération de disques durs SSD d'un tera de stockage pour offrir des chargements plus rapides que jamais, et permet même de booster ses performances grâce à un port d'extension et sa carte de stockage supplémentaire. Pour contrôler toute cette puissance, la Xbox Series X s'équipe pour la première fois d'une carte mère innovante qui maintient une température contrôlée, pour éviter les surchauffes. Les trois canaux de circulation d'air garantissent en plus une console silencieuse et toujours performante.

Et pour ceux qui préfèrent faire de la place sur les étagères en téléchargent leurs jeux préférés, la Xbox Series S propose dès 299,99€ de se lancer dans la nouvelle génération de jeux vidéo au meilleur prix, avec un processeur similaire. Avec sa taille réduite, la Xbox Series S ne fait pourtant aucun compromis sur la technique. Combinée à l'abonnement Xbox Game Pass, la Xbox Series S vous fera faire des économies tout au long de l'année, en vous permettant de jouer dans les meilleurs conditions à de nombreux titres, et aux exclusivités de la console dès le jour de leur sortie.

Des jeux exclusifs

Profitez d'une toute nouvelle génération de jeux grâce à Gears Tactics ou Destiny 2 : Beyond Light, exclusivement sur Xbox, et disponibles sur Cdiscount. Mais ce n'est pas tout, puisque les éditeurs tiers accompagneront la sortie de la Xbox Series X et de la Xbox Series S dès le 10 novembre avec l'arrivée tonitruante de Yakuza : Like a Dragon, Assassin's Creed Valhalla ou encore DiRT 5.

Une nouvelle manette pour un meilleur confort

Pour vous garantir un confort de jeu optimal, la nouvelle manette sans fil Xbox allie la beauté d'un design épuré à une technologie de pointe, grâce à une prise en main optimale, ses nombreuses textures et une croix directionnelle hybride plus précise que jamais.

