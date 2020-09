Nintendo Direct Mini : Disgaea 6 s'annonce en français, sur Switch et PS4

Cela faisait bien longtemps que l'une des séries les plus loufoques du tactical RPG n'avait pas donné de nouvelles, en dehors des remakes et nombreuses ressorties propres à l'éditeur NIS America. Les fans peuvent aujourd'hui souffler, puisque Disagea 6 aura profité du Nintendo Direct Mini Partner Showcase pour se faire un nom.

Sous-titré Defiance of Destiny, ce nouvel épisode nous placera cette fois aux commandes de Zed, un zombie qui n'a a priori aucun lien de parenté avec le journaliste de France Culture, puisqu'il se rit de la mort, qui le rend à chaque fois plus fort.

Aussi increvable que notre rédac' chef bien aimé, le petit Zed profitera de chaque trépas pour déclencher son Ultra-Réincarnation copyrightée, et pousser le bouchon toujours plus loin, aux côtés de sa petite soeur, la jeune Bieko. Ces années de réflexions auront visiblement poussé Nippon Ichi Software toujours plus loin dans l'absurde, puisque le niveau maximum atteint déjà les huit chiffres, et promet un endgame plus dense que jamais. À ce rythme-là, on nous garanti déjà des dégâts par quadrillions, L'aventure s'annonce heureusement toujours accessible que les épisodes précédents, avec le retour des modes Auto ou Retry.

L'esprit déjanté sera évidemment de la partie, en témoignent les attaques Double Hell Catharsis ou L'Odeur de Prinny ici illustrées. Et que nos lecteurs se rassurent, puisque NIS America annonce déjà la traduction du jeu en français, par l'intermédiaire de sous-titres. Pour les voix, rien ne change, puisque vous aurez le choix entre la version japonaise originale et un double anglais.

Annoncé sur Switch mais aussi sur PlayStation 4, Disgaea 6 : Defiance of Destiny est annoncé chez nous pour l'été 2021, si nous n'avons pas encaissé 99999999 de dégâts d'ici là...