Uncharted le film : Tournage en cours, voici les toutes premières images

La première fois que l'on avait pu entendre parler du projet, certains d'entre vous n'étaient peut-être même pas nés. Bon, on exagère un peu. Reste que ça y est, le tournage de l'adaptation cinématographique d'Uncharted est lancée et on en a même droit à un aperçu.

Le film Uncharted, en une dizaine d'années, ce sont environ 2700 scripts passés à la trappe, 300 metteurs en scène différents ayant abandonné le projet et, dernièrement, à cause de l'emploi du temps de Tom Holland et du Covid-19, de nouveaux reports. Tout ceci, c'est de l'histoire ancienne. Le tournage a bel et bien débuté. Nous avons des preuves.

Dans notre galerie d'images ci-dessous, vous trouverez les deux premières photos officielles, capturées à Berlin, de ce film qui reviendra sur la jeunesse de Nathan Drake. C'est lui, incarné par Holland, donc, que l'on aperçoit de dos, accompagné par l'ami Mark Wahlberg, qui campera Victor "Sully" Sullivan. Les deux voleurs se sont mis sur leur 31 et qui sait dans quelle galère ils se dirigent.

Les connaisseurs auront beaucoup à redire, notamment sur le fait que Sully n'a pas son iconique moustache à la Magnum et que, pour un supposé jeunot, Nathan est déjà bien grand à côté de son mentor - les acteurs font tout deux 1m73, leurs personnages respectifs mesurent normalement 1m80 et 1m90. Mais attendons de voir ce que Ruben Fleischer, le réalisateur, nous a a concocté avant de juger. C'est mieux.

Uncharted devrait sortir au cinéma le 14 juillet 2021, si tout va bien.

