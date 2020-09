League of Legends Wild Rift : Les systèmes de progression, matchmaking et classés se dévoilent

Une phase de test Beta s'est déjà ouverte en Asie du Sud-Est pour League of Legends Wild Rift, mais les autres régions devront avoir plus de patience.

Dans une vidéo de dev diary dévoilée récemment, les développeurs ont donné beaucoup plus d'informations sur le jeu mobile de League of Legends, Wild Rift, tout en annonçant le lancement de la beta fermée pour certaines régions.

Il ne s'agira pas que d'un simple portage, mais un jeu entièrement pensé pour la plateforme mobile avec des capacités différentes pour les champions, un rythme de parties accéléré et une Faille à taille réduite, notamment. Il est donc logique que le système de classement sera également différent.

Il restera néanmoins similaire à celui du MOBA sur PC, avec des divisions et ligues de Fer à Challenger. Néanmoins, entre les divisions Platine et Diamant se trouvera un nouveau niveau : Émeraude. Alors que les plus hauts niveaux obéiront à un système classique de points de victoire, les niveaux inférieurs seront plus faciles à monter et descendre à l'aide de "marques".

Au lieu de donner des points pour en atteindre 100 en tout, chaque victoire ou défaite cochera une marque du niveau, avec 5 marques par division et moins dans les niveaux les plus bas. Bien qu'une défaite doive en principe décocher une marque et donc faire baisser le joueur, si un joueur est bloqué depuis trop longtemps dans la division, il sera parfois "pardonné" et aura une autre chance de gagner une marque au lieu de descendre à cause d'une défaite. En ajoutant cela au fait que les parties seront plus courtes, les bons joueurs devraient monter en platine sans trop d'heures de jeu avec ce système.

Matchmaking anyone ?

Pour ce qui est du matchmaking, il n'y aura pas de séparation solo/duo et flex, mais il sera possible de jouer seul ou jusqu'à 4 coéquipiers en tout. Enfin, concernant le système de progression, les premiers niveaux obtenus offriront des champions et des points pour en acheter plus. Toujours fidèle à son approche contre le pay to win, Riot Games a assuré que les champions ne seront pas trop chers afin d'offrir la possibilité à tous les joueurs de les obtenir sans être plus ou moins forcés de payer de leur poche. Evidemment, des skins permettront d'offrir du contenu payant qui n'influera pas sur le gameplay aux fans.

La beta fermée a été ouverte aux joueurs incluant les pays comme la Thaïlande, Indonésie, Singapour et la Malaisie, et ce pour plusieurs semaines. C'est seulement ensuite que cet accès sera généralisé dans d'autres régions dont l'Europe, mais aucune date officielle n'a encore été donnée. Il est néanmoins possible de se pré-inscrire sur le Google Play Store afin d'être informés dès que l'accès sera ouvert, à cette adresse.