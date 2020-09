Final Fantasy XVI ne serait qu'une exclusivité PS5 temporaire, les durées révélées

La communication qui a encadré l'annonce de Final Fantasy XVI pendant le PS5 Showcase d'hier soir avait de quoi semer la confusion autour du statut du d'ores et déjà très attendu RPG de Square Enix. Il semblerait cependant que la situation ait été clarifiée indirectement.

La disponibilité de Final Fantasy XVI en exclusivité dont dispose la PS5 ne serait que temporaire. Pour être plus précis, l'exclusivité totale serait de six mois tandis que l'exclusivité console serait quant à elle de douze mois. Cela signifie que le RPG pourrait sortir sur PC six mois après sa sortie sur PS5 tandis qu'une éventuelle version Xbox Series X devrait quant à elle attendre un an avant d'être commercialisée.

L'information vient du compte Twitter personnel de Piers Harding-Rolls, analyste chez Ampere Analysis bien connu des personnalités de l'industrie du jeu vidéo. Ce dernier affirme reçu confirmation de la situation de la part de Sony.

Pendant le PS5 Showcase, la fin de la bande-annonce de Final Fantasy XVI indiquait que le jeu serait une exclusivité console de la PS5. La version de cette même vidéo diffusée après la "conférence" par Square Enix ne contenait quant à elle que le logo PS5 sans légende complémentaire concernant une éventuelle exclusivité.

Bien évidemment, cette situation ne garantit pas que Square Enix commercialisera Final Fantasy XVI sur PC et Xbox Series X six mois et un an après sa sortie sur PS5 respectivement. Elle indique simplement qu'il a la possibilité de le faire. Reste désormais à attendre que l'éditeur nippon commente officiellement la situation.

Pour rappel, Final Fantasy XVI devrait sortir en 2021 sur PS5.

