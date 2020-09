PS5 Showcase : Oddworld Soulstorm montre ses Mudokons en 4K

Oddworld : Soulstorm s'est montré plus en détails en vidéo et en images durant le PS5 Showcase d'hier soir. De quoi être totalement rassuré sur son grand retour parmi les jeux vidéo qui ont également fait la marque PlayStation ? Eh bien, ceci est à vous d'en juger, ma foi.

À voir aussi : PS5 Showcase : Deathloop dévoile du gameplay musclé 100% grindhouse

Nous sommes toujours dans des environnements en 2.9D (c'est nouveau, ça vient de sortir), dans un jeu d'action / plate-forme qui devrait donner plus de liberté aux joueurs à travers le très étrange Abe. Au passage, on aura droit à de nouveaux environnements tels que Gorge, Sorrow Valley et Feeco Depot pour les connaisseurs.

Comme vous pouvez le voir, la PS5 profite de sa puissance pour montrer un monde de Soulstorm totalement refait à neuf en termes de graphismes, sans oublier une audio 3D qu'n nous annonce "époustouflante", de quoi profiter pleinement du fier Abraham et de ses acolytes Mudokons à qui il arrive encore des misères.

Grâce à la manette DualSense de la PS5, il est notamment possible de ressentir les palpitations du coeur d'Abe au fur et à mesure qu'il doit lutter face à ses ennemis jurés, de même vous ressentirez la "résistance" de manière physique du personnage via la manette, face aux ennemis qui veulent votre peau.

Enfin, sachez que nous devrions avoir une autre cinématique la semaine prochaine, sur Oddworld Soulstorm PS5.

Alors, convaincus ?