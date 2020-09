PS5 Showcase : Devil May Cry V Special Edition s'annonce pour le lancement de la console (MAJ)

Capcom n'avait pas que son Resident Evil Village à mettre en avant lors de l'événement Playstation 5 de ce mercredi 16 septembre 2020. Il y avait en effet un autre jeu à se mettre sous la... Dante.

[Mise à jour : Capcom a précisé que le jeu serait également présent au lancement des la Xbox Series X. Le DLC Vergil est prévu également sur Xbox One et PC)]

Devil May Cry 5 Special Edition sera en effet disponible sur PS5 au lancement de la console, en téléchargement. Cette version ne viendra pas les mains vides et si nous parlions du protagoniste principal de la série, c'est son frère, plus grand ennemi, qui est largement mis à l'honneur dans cette présentation. Vergil deviendra un personnage jouable - accessible via DLC payant sur PS4. Mais ce n'est pas tout.

Sont également annoncées des nouveautés Stylish pour donner plus de corps au jeu paru en mars 2019. Ainsi trouvera-t-on un Turbo Mode (vitesse x 1,2) et un mode de difficulté Legendary Dark Knight. Et vous vous imaginez bien que la technique va aussi avoir droit à un dépoussiérage technique.

Sur PS5, les aventures de Dante, Nero, V et Vergil pourront profiter du Ray Tracing. Un choix sera offert aux joueurs lorsqu'il sera activé : donner la priorité à la résolution (4K/30fps) ou au frame rate (1080p/60fps).

Pour savoir ce qu'il aura dans le bide, rendez-vous le 19 novembre prochain, date de la sortie de la PS5 chez nous !