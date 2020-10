Fortnite : Wolverine est arrivé, du Ray Tracing sur PC en vidéo et un aperçu de la version PS5

Prévu depuis quelques semaines déjà, Wolverine est donc arrivé ce jour dans Fortnite, histoire d'égayer un peu plus le battle royale d'Epic Games. Mais ce n'est pas tout puisqu'en marge de cette arrivée, on en profite pour vous glisser deux vidéos de qualité, à savoir le premier aperçu "PS5" avec UE4 et surtout le Ray Tracing sur le titre sur PC.

On commence donc par l'arrivée attendue de Wolverine et ses griffes super pointues. Vous avez déjà vu l'Arme X à l'oeuvre dans l'ombre, eh bien désormais, vous pouvez déverrouiller Wolverine dans le Passe de combat de Fortnite Chapitre 2 - Saison 4. La classe, non ?

Ainsi, en déverrouillant la tenue de Wolverine, vous pouvez vous permettre de nombreux défis afin de récupérer des tonnes de récompenses, dont l'accessoire de dos Trophée de Wolverine et le revêtement Féroce.

Et enfin une fois que vous aurez terminé les défis de Wolverine, vous pourrez remplir sa demande spéciale pour déverrouiller son emote intégrée, Sortez les griffes. Il vous suffira de l'activer pour remplacer sa pioche par ses fameuses Griffes en adamantium. Vous pourrez ensuite alterner à volonté entre les Griffes en adamantium et la pioche équipée !

Enfin, vous pourrez afficher votre Wolverine sous un nouveau jour en déverrouillant son style Classique, avec au choix le jaune et le bleu ou le brun et l'or. Sachant qu'il faudra déverrouiller le style Classique en accomplissant 10 défis normaux des semaines 5 et 6, disponibles jusqu'à la fin de la saison. Bref, vous connaissez la musique depuis le temps !

Pour les deux autres vidéos, comme écrit en titre, il s'agit ni plus ni moins que deux trailers montrant respectivement un aperçu de la version PS5 améliorée via l'Unreal Engine 4, et la version PC du battle royale à bas de Ray Tracing de qualité.