PS5 Showcase : Deathloop dévoile du gameplay musclé 100% grindhouse

Deathloop, le titre développé par Arkane Lyon a profité du PlayStation 5 Showcase de ce soir pour se dévoiler avec davantage de gameplay et donner une fenêtre de sortie notamment sur la prochaine console de Sony.

À voir aussi : PS5 Showcase : La date de sortie et le prix de la console enfin révélés !

Deathloop sous ses airs de TimeSplitters et No One Lives Forever donne très clairement envie de s'y plonger. Le titre semble avoir une forte identité et son côté shooter nerveux mêlé à du retour en arrière donne un cocktail des plus intéressant. Reste désormais à attendre jusqu'à sa sortie dans nos machines next-gen pour voir ce dont il retourne.

Deathloop est prévu pour une arrivée dès Q2 2021 sans plus de précisions pour le moment.