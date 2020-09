Facebook Connect : Medal of Honor Above and Beyond prend date

À l'occasion de l'événement Facebook Connect nous avons pu en apprendre un peu plus sur le fameux jeu de Respawn Medal of Honor Above and Beyond. Notamment sa date de sortie.

C'est désormais officiel : Medal of Honor Above and Beyond sera disponible le 11 décembre 2020 sur l'Oculus Store pour le casque Oculus Rift mais aussi sur Steam avec OpenVR. Pour mémoire, le jeu nous met dans la peau d'un agent de l'OSS (rien à voir avec notre agent français Hubert Bonisseur de La Bath).

OSS pour Office of Strategic Services soit l'agence de renseignement américaine pendant la Seconde Guerre Mondiale entre 1942 et 1945. Cette agence représente les prémices de la CIA, qui date elle de 1947.

Respawn explique avoir travaillé pendant quatre ans sur le sujet (quand même) et le titre nous permettra de réaliser une campagne solo et même participer à des modes multijoueur. Il s'agit donc d'un jeu VR de grande envergure.