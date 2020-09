Beat Saber découpera bientôt en multijoueur

Si les classements en ligne de Beat Saber ne suffisent plus, selon vous, à bien mettre en avant vos performances et que vous préférez les contacts directs, son studio vous réserve une belle surprise dans les semaines qui viennent.

Un vrai mode multijoueur arrivera dans Beat Saber pour le lancement de l'Oculus Quest 2, prévu pour le 13 octobre prochain. Vous pourrez donc enfin vous créer votre avatar personnel et vous lancer dans des matchs de découpage rythmique effrénés, intenses, et pleins de sueur, contre des amis ou de parfaits inconnus en face à face.

Les autres supports sont également concernés par la mise à jour, comme l'a confirmé le studio de développement. Mais pour le PlayStation VR, rien n'est encore assuré.

Dear PS VR players, we are doing everything we can to make sure we release multiplayer simultaneously on all platforms on October 13 but there might be a delay with the PS4 version. Please bear with us and check our social media regularly for new updates about PS VR.