Facebook Connect : L'Oculus Quest 2 arrive en octobre à un prix étonnant

Comme prévu, et parce que l'on pouvait plus que le supposer grâce aux différentes fuites qui nous arrosaient le haut du crâne depuis quelque temps, le Facebook Connect a été l'occasion pour la firme de Mark Zuckerberg de dévoiler la nouvelle itération de son casque de réalité virtuelle autonome.

Les personnes pour qui le prix des casques de réalité virtuelle constituait jusqu'ici frein impossible à desserrer pourraient être séduits par l'annonce du jour : l'Oculus Quest 2 sera disponible le 13 octobre prochain au prix de 349 euros pour le modèle disposant de 64 GB de stockage, et 449 euros pour celui embarquant 256 GB. C'est 100 euros moins cher que le premier modèle. Le micro tombe. Les précommandes se lancent.

Comme on avait pu le découvrir un peu en avance, le casque emploie un processeur Qualcomm Snapdragon XR2 et 6 GB de RAM. L'affichage pour chaque oeil est de 1832 x 1920 pixels, là où le premier Quest offre du 1440 x 1600, la fréquence reste fixée aux alentours de 70 Hz mais devrait passer à 90 peu après la sortie. L'autonomie annoncée est comprise entre deux et trois heures.

Environ 10% plus léger et plus petit, l'Oculus Quest 2 se voit accompagné de deux Touch Controllers légèrement redessinés pour une meilleure ergonomie. Il sera toujours possible de profiter de l'Oculus Link pour se connecter à un PC et tenter des expériences plus gourmandes. La rétrocompatibilité avec le catalogue Oculus Quest est totale.

On peut dire qu'avec son tarif très agressif, cette nouvelle solution frappe très fort dans le VR Game. Il y a fort à parier que, comme votre serviteur, beaucoup vont commencer à réfléchir très fort... Et peut-être cela poussera-t-il des concurrents à essayer de foncer dans ce créneau.