PS5 : Les accessoires se précommandent sur Cdiscount !

La PS5 a enfin dévoilé sa date de disponibilité et ses prix durant le PS5 Showcase du 16 septembre. L'occasion de faire le tour des accessoires totalement repensés et disponibles pour la nouvelle console de Sony !

A commencer par la nouvelle manette de jeu, appelée DualSense, qui pourrait bien révolutionner notre manière de jouer et de ressentir les effets "physiques" d'un jeu vidéo. Comment ? En reproduisant parfaitement ce que vous voyez et ressentez à l'écran, tout cela au creux de votre main. En effet, grâce à son retour tactile vous profitez ainsi de toutes vos actions dans les jeux vidéo grâce à deux mécanismes qui remplacent les moteurs de vibration traditionnels.

Ces vibrations dynamiques peuvent bel et bien simuler des interactions avec l'environnement ainsi par exemple que le recul de diverses armes ! Des sensations fortes en quelque sorte !

Grâce aux gâchettes adaptatives vous profitez de différents niveaux de force et tension lorsque vous interagissez avec votre équipement et les environnements dans les jeux. Comme la sensation de bander un arc ou celle d'écraser les freins à bord d'une voiture de course. Vous sentirez réellement un lien physique avec vos actions à l'écran. Mais ce n'est pas tout !

Microphone intégré et bouton "Create"

Avec son microphone intégré et sa sortie casque (sur la prise jack 3,5 mm) vous pouvez chatter avec des amis en ligne et même couper la capture vocale à tout moment grâce à la touche "Silencieux" dédiée. Cette touche Create (ex bouton "SHARE") vous permet de diffuser vos moments de gaming les plus fous. Ainsi, produire du contenu vidéoludique et partager ses aventures en direct avec le monde entier n'aura jamais été aussi simple.

Profitez également de la détection de mouvements intuitive dans les jeux compatibles grâce à l'accéléromètre et au gyroscope intégrés.

Caméra (HD) cachée

Équipée de deux lentilles pour capturer en 1080p et d'un support intégré, la Caméra HD fonctionne avec les outils de suppression de l'arrière-plan de la PS5 pour vous mettre en pleine lumière. Il est possible de créer rapidement un enregistrement ou une diffusion de vous-même et de votre gameplay grâce à la touche Create de votre manette.

Très compacte, la caméra HD se positionne facilement au-dessus ou en-dessous de votre téléviseur avant de régler l'angle qui convient le mieux à votre installation. Il est aussi possible de vous ajouter aux vidéos en cours de diffusion en mode image par image.

Casque Pulse 3D

L'autre accessoire indispensable de votre PS5 est sans aucun doute le casque Pulse 3D, pour un son optimisé comme jamais. Avec ce nouveau casque, Sony veut que votre expérience soit fluide pour offrir un son 3D sur les consoles PS5. Le casque-micro sans fil PULSE 3D est aussi équipé de deux microphones à réduction de bruit de fond, de la charge USB Type-C, et d'un accès facilité aux commandes.

Grâce à son adaptateur sans fil, vous allez profiter d'un maximum de 12 heures d'utilisation grâce à la batterie rechargeable intégrée. Il est non seulement possible de se connecter à des consoles PS5 et PS4, mais également à des ordinateurs compatibles sous Windows et macOS grâce à l'adaptateur inclus.

Bien entendu, au milieu de tous ces accessoires indispensables on n'oubliera pas la station de recharge ainsi que la télécommande pour PS5.

