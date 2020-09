Nintendo Switch : Electronic Arts parle de l'avenir de ses jeux et service sur la console

Même s'il a rapidement proposé un FIFA sur Switch, Electronic Arts fait partie des éditeurs qui ont mis le plus de temps à être convaincus par la console de Nintendo. Avec le temps, l'éditeur américain a cependant changé son fusil d'épaule. Et maintenant qu'il est sur Switch, il a de toute évidence envie d'y rester.

Le site GamesIndustry.biz a récemment eu l'opportunité de parler avec Mike Blank, vice-président senior chez Electronic Arts. Interrogé au sujet de la Nintendo Switch, le représentant de l'éditeur américain a expliqué que sa société prévoit de sortir d'autres jeux sur la console de Nintendo. Et plus si affinités :

Il y a des jeux incroyables sur cette plate-forme et nous prévoyons de sortir plus de jeux sur Switch au fil du temps. Et je pense également que s'il existe des opportunités pour nous d'y apporter notre abonnement (le service EA Play, ndlr) et donc de proposer un portfolio (de jeux) encore plus large sur Switch, alors nous le ferons.



Nous explorons en permanence de telles possibilités avec nos partenaires gestionnaires de plates-formes, qu'il s'agisse de la Switch ou de Steam, d'Epic, de Xbox ou de Sony. Nous souhaitons être là où sont les joueurs. Même si je n'ai rien à annoncer aujourd'hui, les joueurs peuvent s'attendre à ce que continuions de sortir plus de jeux et d'excellentes expériences sur Switch.

Pour rappel, Electronic Arts a annoncé son intention de sortir sept jeux sur Nintendo Switch d'ici l'été prochain. Et il semblerait qu'il n'ait pas envie de s'arrêter là. Il est en revanche possible de se demander si Nintendo acceptera de laisser l'éditeur proposer son service EA Play aux utilisateurs de Switch.

Joueurs Switch, êtes-vous intéressés par les jeux Electronic Arts ? Si oui, lesquels ? Et si EA proposait son service EA Play sur Switch, pourriez-vous vous y abonner ? Donnez-nous votre avis dans les commentaires ci-dessous.