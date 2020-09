Nintendo donne des nouvelles du film Mario et ouvre la porte à d'autres projets d'adaptations

Cela fait des années qu'un long métrage d'animation Super Mario est en chantier chez Illumination, Nintendo et Universal sans que rien n'ait été dévoilé à son sujet. Mais cela ne veut pas dire que les choses se passent mal. Nintendo souhaite par ailleurs prendre part à d'autres projets de ce type.

Nintendo a récemment tenu un Nintendo Corporate Management Policy Briefing. Parmi les nombreux sujets abordés par la firme de Kyoto au cours de ce dernier se trouvaient les adaptations de ses licences en films. Le constructeur japonais en a profité pour donner des nouvelles du très discret film Super Mario en chantier depuis bientôt trois ans.

Si Nintendo espérait, il fut un temps, que le film soit prêt pour les Jeux Olympiques de Tokyo 2020 (événement reporté à l'année prochaine à cause de la pandémie de COVID-19), il n'a jamais eu de date de sortie jusqu'à présent. Grâce aux nouvelles déclarations de Nintendo, on a désormais une meilleure idée de la période de sortie de ce premier long métrage Super Mario en 3D :

Le film Mario en images de synthèse est un autre moyen que nous avons de proposer du divertissement made in Nintendo à un public plus large. Sa sortie au cinéma est prévue pour 2022. La production du film avance bien grâce à la collaboration entre Chris Meledandri, fondateur et PDG d'Illumination, studio connu pour les films Minions, et Shigeru Miyamoto, directeur représentant et Fellow de Nintendo qui remplit ici le rôle de co-producteur. Le film sera distribué à travers le monde par Universal Pictures.



Nous avons déjà embarqué sur de multiples autres projets d'expansions liés à des contenus visuels et cherchons d'autres opportunités de ce type. Comme nous l'avons dit précédemment, le film Super Mario est financé aussi bien par Nintendo que par Universal Pictures et nous sommes activement impliqués dans sa plannification, son développement et sa production. À l'avenir, des initiatives en matière d'expansion des contenus visuels pourraient ne pas se limiter aux films. L'étendue de nos investissements dépendront du type de projet mais nous continueront à investir dans ce types d'initiatives d'expansion en matière de divertissement de manière à augmenter le nombre de personnes qui ont accès à nos licences.

Nintendo laisse donc entendre qu'en plus d'autres films tirés de ces licences, il aimerait également proposer d'autres contenus comme des séries. Longtemps frileux à l'idée de transformer ses créations en films, le géant japonais voit désormais ces adaptations comme un moyen d'introduire des publics non-joueurs à ses personnages et univers. Reste maintenant à voir si des projets de ce type verront le jour et la forme qu'ils prendront.

Le film Super Mario en images de synthèse vous intéresse-t-il ? Quels genres d'adaptations des licences de Nintendo mériteraient d'exister selon vous ? Dites-nous tout dans les commentaires ci-dessous.