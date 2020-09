Ghostrunner : Le punitif jeu d'action Cyberpunk trouve sa date de sortie, une nouvelle démo annoncée

Petit phénomène du printemps dernier, où il a pu se proposer gratuitement à travers une démo révélant sa filiation avec Hotline Miami et Dishonored, le très tranchant Ghostrunner se prépare à une sortie avant la fin de l'année.

À voir aussi : Ghostrunner : Découvrez notre gameplay maison 4K Ultra RTX qui découpe

Ghostrunner sera disponible sur PS4, Xbox One et PC le 27 octobre prochain, au prix de 29,99 euros. Le jeu développé conjointement par One More Level, 3D Realms et Slipgate Ironworks a par ailleurs deux autres infos à partager. D'abord, la Bêta privée recrute toujours. Ensuite, une nouvelle démo sera mise en ligne le mardi 29 septembre, histoire de vous donner un nouvel avant-goût des aventures de ce ninja du futur aux capacités incroyables.

Optant pour l'action et de la plate-forme en vue subjective, Ghostrunner, dont il ne faut pas oublier de dire qu'il sera compatible Ray-Tracing RTX de Nvidia, propose un concept très simple. Vous avancez, vous bondissez, courez sur les murs et devez, à tout prix, évitez d'encaisser le moindre coup ou projectile, sous peine d'une mort rapide. Il faut donc bouger en permanence pour se rapprocher de ses ennemis et les découper avec un timing parfait. Le tout dans des environnements superbes et sur le bon son de Daniel Deluxe. À surveiller de très près, en se préparant à enrager.