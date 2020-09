À 40 ans, Steven Spohn veut lever un million de dollars pour son association caritative

Ce mardi 15 septembre, un joueur pas comme les autres a fêté son quarantième anniversaire. Pour l'occasion, il a décidé de faire un voeu, et celui-ci implique que l'on fasse preuve de générosité.

À voir aussi : Xbox Adaptive Controller : Un nouvel accessoire pour les joueurs en fauteuil roulant électrique

Le visage de Steven Spohn vous est peut-être familier. Ce joueur atteint d'une amyotrophie spinale vante depuis plusieurs années les bienfaits du Jeu Vidéo est le président de l'association The AbleGamers Charity, fondée en 2004, qui cherche continuellement à améliorer l'accessibilité pour les personnes souffrant de handicap(s). Il a notamment été consulté lors de l'élaboration de l'Adaptive Controller de Xbox. Et certaines stars, comme le décidément très sympathique Ryan Reynolds, ont déjà manifesté leur soutien à cette cause.

Il y a un an, pour ses 39 ans, Spohn avait fait un voeu, celui de devenir pote avec Dwayne 'The Rock" Johnson. Devinez quoi : il avait été exaucé. En 2020, ce mardi 15 septembre, il célébrait ses 40 ans, qu'il n'était pas sûr d'atteindre, la faute à sa terrible maladie. Et c'est d'altruisme dont il est question, comme il l'a annoncé sur Twitter.

Today is my 40th birthday!



For my 39th birthday, I made friends with @TheRock



To celebrate this milestone, I'm going to raise $1,000,000 for charity.



But I'm going to need your help. pic.twitter.com/bu1t9KKRg1 - Steven Spohn (@stevenspohn) September 15, 2020

Pour mon quarantième anniversaire, je veux lever un million de dollars pour AbleGamers. Quand vous arrivez à 40 ans, vous êtes censé faire quelque chose de vraiment grand pour célébrer. Le problème est que lorsque tout le monde, des professionnels de la santé aux proches, vous rappelle constamment vos maladies en phase terminale, vous ne planifiez pas si loin à l'avance, vous ne pensez pas que ce jour arrivera vraiment.



Alors que diable dois-je faire? L'année dernière, j'ai demandé à The Rock d'être amis. Comment peut-on faire mieux que cela? Je pourrais avoir une crise de la quarantaine et acheter une Nissan Skyline. Mais cela exigerait de l'argent. Et la possibilité de monter dans la voiture.



Pour mon 40ème anniversaire, je veux m'assurer qu'AbleGamers puisse me survivre. Je vais tout donner et lever un million. J'ai versé 15 ans de mon sang, de ma sueur et de mes larmes pour créer une organisation qui permet aux personnes handicapées et lutte contre l'isolement social - ce à quoi nous pouvons tous nous identifier après 2020.

Pour cet anniversaire, l'idée est donc d'aider The AbleGamers Charity à atteindre cet objectif du million de dollars. Il suffit pour cela de se rendre sur le site officiel de l'association ou, si vous préférez employer PayPal, cette page.