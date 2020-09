Amnesia Rebirth n'oublie pas sa date de sortie

Annoncé en début d'année après un teasing pour le moins ramenard, le retour de l'une des licences les plus flippantes du Videojuego ne compte pas, comme d'autres, et malgré un long silence, zapper l'année 2020. Et devinez quand il arrive...

À voir aussi : The Survivalists date sa sortie et veut survivre dans ce monde de MALADES

Amnesia : Rebirth sera disponible sur PS4 et PC le le 20 octobre prochain. Le calcul effectué, vous aurez compris qu'il ne s'agit pas d'un moment anodin puisque onze jours plus tard, nous entrerons dans la période de Halloween, où tout le monde est supposé sortir déguisé pour effrayer son voisin - sauf que cette année il suffira juste de faire semblant de tousser de chez soi.

Ce nouvel épisode d'Amnesia nous enverra en 1937. Le joueur incarne Tasi Trianon, une parisienne ayant survécu au crash de son avion, quelque part dans le désert algérien. Sauf qu'entre son réveil et l'accident plusieurs jours se sont écoulés et elle ne semble se souvenir de rien du tout. D'ailleurs, où sont les autres passagers ? Et cette étrange bestiole qui cherche à se nourrir de sa terreur tandis qu'elle tente de trouver un moyen de s'extirper de cette région aride et pas très accueillante quand on n'a pas au moins une gourde remplie d'eau ?

Mystères et boules de tiep, comme on dit...