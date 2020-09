Apple Event : Voici en détail l'Apple Watch 6 et l'Apple Watch SE

Lors de la keynote de ce mardi 15 septembre, où rappelons le il n'y a pas eu d présentation de l'iPhone 12 (crise du COVI ?), nous avons toutefois ou découvrir en long, en large et en travers l'Apple Watch 6 avec en surprise la présence de l'Apple Watch SE un poil plus abordable pour le commun des mortels.

À voir aussi : Fortnite : Apple lance un ultimatum à Epic Games

L'Apple Watch arrive ainsi dans sa version numéro 6. Au programme toute une partie sur la santé (Covid 19 oblige) qui devrait mettre les futurs acheteurs en joie. Ainsi ce nouveau modèle vous permet notamment de calculer votre taux d'oxygénation dans le sang à tout moment. Pour l'occasion, la montre s'offre un tout nouveau coloris rouge histoire de faire le lien avec le sang et la santé.

Plus de puissance et plus de possibilités

Ce nouveau modèle est aussi beaucoup plus rapide car doté d'un nouveau processeur plus puissant, basé sur le processeur A13 Bionic de l'iPhone 11. Apple annonce notamment 20% de vitesse en plus.

Au programme des nouveautés, on notera aussi un tout nouvel écran de bien meilleure qualité. Pour en profiter un maximum, Apple multiplie les cadrans de l'Apple Watch et les options de customisation avec notamment la possibilité d'y ajouter des Memoji à la pelle.

Les sportifs seront ravis d'apprendre que la montre regorge de nouveautés pour suivre les changements de votre corps et vous aider à être encore plus performant. Apple s'est notamment félicité d'avoir ajouté un nouvel altimètre plus performant.

Un design soigné

Le constructeur a voulu rendre cette Apple Watch 6 visuellement encore plus attrayante et pour se faire, ils n'ont pas hésité à soigner les matériaux et proposer de nombreux nouveaux bracelets en diverses matières. On pense notamment au joli boitier en aluminium qui est, cerise sur le gâteau, fabriqué avec 100% de matériau recyclé. Une nouvelle illustration de la politique environnementale d'Apple. Il en va de même pour le tungstène qui est intégré dans le reste de la montre.

L'Apple Watch 6 est vendue 399 dollars (pas de prix en euros pour l'instant). Trop chère pour votre bourse ? Pas de soucis et Apple a pensé à vous en proposant une Apple Watch SE (avec la même nomenclature que les iPhone donc) permettant d'avoir une montre Apple à 279 dollars. Celle-ci est certes moins puissante mais est tout de même annoncée comme étant 2 fois plus rapide que l'Apple Watch Serie 3.

Elle donne aussi de nombreuses infos sur votre santé mais hélas rien sur l'oxygénation du sang. Il fallait bien faire des concessions. En termes de design elle reprend celle de la série 5 ainsi que son processeur. Elle embarque toutefois certaines des fonctionnalités de la série 6 comme le gyroscope, le compas et l'accéléromètre.

Unir la famille

Apple a également présenté la fonctionnalité Family Setup qui est un mode pour les enfants qui peuvent utiliser l'Apple Watch sans avoir d'iPhone. Cela permet aux parents de choisir des contacts autorisés pour leurs enfants mais aussi et surtout d'intégrer un traqueur pour savoir où se trouve leur douce progéniture. La fonctionnalité envoie directement des notifications à son enfant pour être en contact avec lui lors d'un trajet Maison-école par exemple.

Les deux modèles seront disponibles dès ce vendredi 18 septembre 2020.