League of Legends : L'équipe du LEC Origen prend le nom de sa structure Astralis

Ce rebranding marque la fin de l'ère d'Origen sur League of Legends depuis l'arrivée des franchises en Europe.

Alors que la saison compétitive de 2020 sur League of Legends a pris fin pour Origen, qui ne s'est pas qualifiée au mondial, l'alliance de la structure espagnole et d'Astralis a officiellement pris fin alors que l'équipe prendra le nom et les couleurs d'Astralis l'année prochaine.

Dans le même temps, le general manager et ancien commentateur Martin "Deficio" Lynge, ainsi que le fondateur d'Origen et ancien joueur professionnel Enrique "xPeke" Cedeño, ont été remerciés par la structure. xPeke restera néanmoins actionnaire d'Astralis.

D'un autre côté, de nouveaux coachs ont été annoncés pour accompagner et façonner le visage de l'équipe en amont de la saison prochaine. League of Legends s'accompagne des deux autres scènes compétitives où Astralis est présente : FIFA et CS:GO.

Cette décision a été prise alors que le bilan de la saison pour Origen est critique ; après un Spring Split honorable avec une place en playoffs, l'équipe s'est effondrée au Summer Split en chutant à la dernière place du classement. Cela a certainement entraîné une remise en question conséquente pour toute l'organisation.