Apple dévoile son iPhone 12, dates de sortie, modèles, prix et images

Le grand jour est arrivé. La keynote d'Apple (Apple Event) est ainsi l'occasion de découvrir le fameux iPhone 12 qui fait tant parler depuis quelques mois. Celui-ci qui existe non pas en un seul modèle mais plutôt décliné en 4 modèles différents. Voilà tout ce qu'il faut savoir, entre design, prix et disponibilités !

À voir aussi : Apple Event : La keynote sur l'iPhone 12 (entre autres), à suivre ici à 19h ce soir

L'iPhone 12 se décline donc en 4 versions : L'iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro et iPhone 12 Pro Max. Chacun des modèles sont compatibles 5G, comme cela était attendu.

Ecrans et composants

La grosse nouvelle pour ce smartphone d'Apple numéroté 12 c'est donc le passage complet côté écran, du LCD à l'OLED Super Retina XDR pour chacun des modèles, soit le même que celui de l'iPhone 11 Pro. Notons d'ailleurs que l'iPhone 12 possède une fréquence de rafraîchissement de 60 Hz. En effet ce n'est pas encore cette année que nous aurons droit à du 120 Hz et d'après diverses rumeurs on devra encore attendre cette "nouveauté" pour 2021 et l'iPhone 13.

Le verre de l'écran profite du "Ceramic Shield" qui permet de le protéger des rayures et d'avoir une résistance aux chutes 4 fois plus performante. Une bonne nouvelle pour les utilisateurs ayant à coeur d'avoir toujours un téléphone impeccable. Pour ce qui est des tailles d'écran le modèle "classique" de l'iPhone 12 qui représente le fer de lance d'Apple profite d'un écran en 6,1 pouces tout comme l'iPhone 12 Pro. Seul les iPhone 12 mini et iPhone Pro Max changent à ce niveau avec du 5,7 pouces pour le mini et du 6,7 pouces pour le Pro Max.

Pour les composants qui sont intégrés par les nouveaux appareils, notons que les nouveaux iPhone intègrent la puce X55 de Qualcomm ainsi qu'un processeur Apple A14 Bionic.

Design

Côté design, on est sur quelque chose d'assez nostalgique puisqu'on retrouve un peu les lignes de l'iPhone 4 avec une tranche plate. Sur l'arrière pas de grosses évolutions et on conserve le triple capteur avec arrangement en triangle avec cette fois la présence d'un capteur LiDAR permettant de prendre de meilleures photos en mode portrait. Les côtés de l'appareil sont plats, avec les boutons volumes et le bouton du son qui viennent à droite.

Pour plus de variété, les iPhone 12 seront disponibles en plusieurs coloris à savoir Noir, Blanc, Rouge, Bleu, Vert. Seuls les modèles Pro et Pro Max profitent des coloris Or, Argent et Graphite.

Ce qu'il faut retenir : Prix, disponibilités

iPhone 12 :

Ecran de 6,1 pouces

de 6,1 pouces Module photo : deux appareils (f/1.6)

: deux appareils (f/1.6) Stockage : 64 Go - 128 go -256 Go

: 64 Go - 128 go -256 Go Coloris : Noir, Blanc, Rouge, Bleu, Vert

: Noir, Blanc, Rouge, Bleu, Vert Prix : À partir de 799 dollars

: À partir de 799 dollars Date de lancement : 23 octobre 2020

iPhone 12 mini

Ecran de 5,4 pouces

Module photo : deux appareils (f/1.6)

Stockage : 64 go - 128 go -256 go

Coloris : Noir, Blanc, Rouge, Bleu, Vert

Prix : À partir de 699 dollars

Date de lancement : 13 novembre 2020

iPhone 12 Pro

Ecran de 6,1 pouces

Module photo : Grand-angle avec lentille 7P + telephoto zoom optique 4x et technologie liDAR. Ce modèle peut filmer en Dolby Vision HDR

Stockage : 64 Go - 128 Go- 256 Go

Coloris : Or, Argent, Graphite, Bleu Pacifique

Prix : À partir de 999 dollars

Date de lancement : 23 octobre 2020

iPhone 12 Pro Max