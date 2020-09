League of Legends : Voici le tirage du World Championsip de 2020, MAD Lions en place pour le Play-In

G2 Esports a eu plus de chance que Rogue, qui jouera contre le numéro deux chinois JD Gaming et les champions du Summer Split en Corée du Sud, DAMWON Gaming.

À voir aussi : League of Legends : Le coach le plus titré de la scène compétitive, Kkoma, pourrait revenir chez T1

Le tirage des groupes du mondial et de la phase de Play-In a eu lieu plus tôt aujourd'hui, scellant le destin des équipes participantes. Bien que les joueurs comptabilisent déjà des vingtaines de parties classées sur le serveur chinois, ces derniers sauront désormais exactement comment se préparer en connaissant l'identité de leurs adversaires.

Dans la phase de Play-In, six régions mineures représentées par leur meilleure équipe pourront faire leurs preuves et tenter de se qualifier à l'événement, comme chaque année. La région du Vietnam ne pourra pas participer au tournoi cette année à cause de problèmes de visas découlant des mesures liées à la pandémie mondiale du COVID-19.

En effet, le tournoi aura lieu seulement à Shanghai et toutes les équipes doivent respecter un confinement total de 2 semaines afin d'organiser le tournoi dans les meilleurs conditions.

MAD Lions, qui devra passer par ce Play-In pour espérer entrer dans les groupes, fera face aux américains de Team Liquid, aux brésiliens d'INTZ, aux turcs de SuperMassive, et enfin aux australiens de Legacy Esports. Si l'équipe parvient à se qualifier, elle entrera dans le groupe D.

Comme chaque année, l'un de ces quatre groupes doit être identifié comme le "group of death". Et cette année, il s'agit du Groupe B, qui comprend notamment les européens de Rogue, avec leur ADC français Hans Sama.

Ces derniers devront affronter parmi les plus grands favoris du mondial ; l'équipe championne du Summer Split de la LCK, DAMWON Gaming, et les champions chinois du Spring Split de la LPL, JD Gaming, qui a frôlé le double-titre en finale du Summer Split. Autant dire que pour une première qualification au mondial, Rogue en verra de toutes les couleurs. D'un autre côté, G2 Esports a eu plus de chance que l'année dernière, ce qui devrait rassurer leurs fans. Néanmoins, leurs adversaires ne devront pas être sous-estimés, en particulier Suning qui a marqué une forte progression en Chine cette saison.

Le World Championship de 2020 se lancera le 25 septembre prochain avec la phase de Play-In où l'équipe européenne MAD Lions tentera de se qualifier pour le tournoi principal.