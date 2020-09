eFootball PES 2021 Season Update se lance avec Lionel Messi en vidéo

Ce mardi 15 septembre, Konami sort la nouvelle édition de sa célèbre série footballistique. Pour célébrer ce lancement de ce qui a été présenté comme une simple mise à jour d'effectifs d'eFootball PES 2020, la compagnie peut compter sur un ambassadeur de renom.

À voir aussi : PS5 : Découvrez la nouvelle (très jolie) publicité, "The Edge"

Le spot d'eFootball PES 2021 Season Update se focalise sur Lionel Messi et son évolution dans le temps, en parallèle de celle d'International Superstar Soccer / Pro Evolution Soccer. On y parle de tous les défis et toutes les critiques auxquelles il a dû faire face tout au long de sa riche carrière.

Mais au final, il n'est évidemment pas question que de celui qu'on a cru voir partir du FC Barcelone durant l'été et de son avatar virtuel, tout aussi cheaté que l'original. Car cette nouvelle édition permet à des nombreuses stars d'aujourd'hui, dont les co-ambassadeurs Cristiano Ronaldo, Marcus Rashford et Alfonso Davies, et d'hier, comme Pavel Nedved ou le légendaire Johan Cruyff de trouver leurs marques sur les terrains virtuels.

eFootball PES 2021 Season Update est disponible sur PS4, Xbox One et PC (Steam) au prix de 29,99 euros.