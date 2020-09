Immortals Fenyx Rising : Gareth Coker (Ori) à la composition, Ubisoft dévoile 2 morceaux

Nous n'avions malheureusement pas eu le loisir de vous en parler en détails, mais parmi les très bons points à retenir suite à notre premier contact avec Zelda : Breath of the Immortals : Fenyx Rsing figurait sans aucun doute la bande-son, prometteuse et subtile. Nous comprenons aujourd'hui pourquoi les quelques thèmes entendus nous avaient fait forte impression.

Le compte d'Ubisoft Music vient en effet de lever le voile sur celui qui aura pour mission de mettre en musique cette aventure où se côtoient les figures classiques du panthéon grec, et l'on peut dire que la surprise est belle :

🎧New music out today: Immortals Fenyx Rising's Main Theme Heart of the Hero. You can Stream/ Download on your platform of choice: https://t.co/nDrxtsA4tl

We are pleased to announce that @garethcoker is the composer for the Immortals @FenyxRising soundtrack. pic.twitter.com/luxdPH2HC9 - Ubisoft Music (@UbisoftMusic) September 14, 2020

C'est donc Gareth Coker, déjà célébré plus tôt cette année pour son travail sur Ori and the Will of the Wisps qui signera la bande-son de la nouvelle licence d'Ubisoft. Pour l'occasion, le géant français a mis en ligne deux extraits, disponibles sur à peu près tout ce que l'Internet moderne compte de plateformes de streaming (en faut-il autant ? Telle est la question).

À l'écoute de Heart of the Hero et de Fenyx's Dawn (on valide le clin d'oeil), on retrouve déjà la patte reconnaissable du britannique, qui profite toujours du lyrisme offert par une douce voix féminine et l'utilisation subtile du piano pour nous faire fondre durant quelques courtes minutes. Quelle classe.

Vous l'aurez donc compris : avec cette annonce, il nous tarde encore un peu plus de pouvoir (re)poser les mains sur Immortals : Fenyx Rising, désormais prévu le 3 décembre 2020 sur Google Stadia, PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X/S.

Que pensez-vous de ces deux premiers extraits de la bande-son d'Immortals Fenyx Rising ? La présence de Gareth Coker peut-elle vous intéresser ? Faites-nous part de vos avis de mélomanes avertis dans les commentaires ci-dessous.