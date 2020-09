Fall Guys : Les développeurs évoquent un système anti-triche abandonné, Cheater Island

Le Battle Royale joyeux et déjanté de Mediatonic et Devolver, c'est un succès incroyable. Et un appeau à tricheurs dont les développeurs ont connaissance. Ceux-ci ont fait une révélation amusante concernant un moyen de contrer cette chienlit.

La révélation concernant Fall Guys : Ultimate Knockout va vous faire un choc, surtout si vous appartenez à cette catégorie de joueurs qu'on appelle les tricheurs. Quelque temps après avoir promis une grosse mise à jour pouvant aider à régler le problème, Mediatonic a en effet évoqué une solution interne établie dès le départ, puis abandonnée : Fall Guys Cheater Island, ou l'Île des Tricheurs.

I've got lots of spicy content for you this week - The Dev team have been super busy on the new update 👀



For now...



BUCKLE UP



Let me tell you a wild story



It's called



The RISE and FALL of Cheater Island



Tagging @Netflix incase they want to make a film or series out of it - Fall Guys 👑 (@FallGuysGame) September 14, 2020

Au lancement, nous avons intégré notre propre système de détection de triche dans le jeu. Nous ne bannissions personne, mais récoltions des données précautionneusement. Nous voulions être sûrs à 100% que cela concernerait les joueurs qui trichaient réellement.

Cheater Island était donc un endroit où étaient placé les tricheurs détectés - avec une tolérance assez haute - avec des serveurs dédiés. Les parties étaient les mêmes, tout comme la couronne, bien qu'elle soit décrite comme "entachée d'un sentiment de culpabilité et de regrets".

Il fallait une quarantaine de personnes en faute d'une même région pour peupler un serveur. En dépit d'une tolérance de plus en plus basse, peu de parties se trouvaient complètes, ce qui avait pour conséquence de générer des chutes interminables - dénoncées comme des problèmes sur le jeu. Les vilains cheaters ne savaient rien, et un bug avec les mêmes conséquences se manifestait aussi. Reste que, étant malins, ils ont compris certaines manipulations en changeant de compte pour finalement retourner sur des parties légitimes.

Mediatonic a essayé, jusqu'à l'apparition de vidéos problématiques, potentiellement issues de Cheater Island, il y a quelques jours.

Somebody actually uploaded this video to Reddit with the title:



"Ever played a round of Fall Mountain where all the players are cheating?"



The problem is... this LOOKS like Cheater Island but we can't be 100% sure pic.twitter.com/byJi6r0Ykc - Fall Guys 👑 (@FallGuysGame) September 14, 2020

Ne sachant pas où cela se déroulait, et le nombre de joueurs étant trop important, le studio a préféré se tourner une option plus simple : fermer Cheater Island et empêcher les tricheurs de se connecter.

Et prochainement, c'est l'Easy Anti-Cheat d'Epic Games qui sera employé avec la prochaine mise à jour. Voilà, c'était leur anecdote, qui mérite que l'on rappelle que tricher n'est pas jouer. Cela casse juste les pieds. L'honnêteté, y'a que ça de vrai.

Fall Guys : Ultimate Knockout est disponible sur PC et PS4.