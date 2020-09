L'Oculus Quest 2 en fuite en vidéos avant le Facebook Connect

Ce mercredi 16 septembre, le coup d'envoi du Facebook Connect sera donné et devrait révéler de nouvelles informations sur la stratégie du groupe de Mark Zuckerberg concernant la réalité virtuelle. Sauf que quelqu'un a publié des vidéos en avance.

Deux vidéos présentant l'Oculus Quest sont apparues (avant d'être retirées) sur Facebook Blueprint dans la matinée de ce lundi 14 septembre 2020, révélant l'existence de ce nouveau casque autonome. Et d'autres informations plus que primordiales : ses specs.

Ainsi, on apprend que l'Oculus Quest 2 sera équipé d'un processeur Snapragon XR2 et de 6 Go de RAM, il proposera 256Go de stockage. La résolution augmente sensiblement par rapport au modèle original, dont les jeux pourront tourner sans problème. Le double, en fait, puisque l'affichage devrait être d'environ 2K par oeil.

Plus léger et moins encombrant, lui aussi sera capable de se connecter à un PC, en USB-C, il proposera de nouveaux controllers plus ergonomiques ainsi qu'un système audio 3D.

Pour le prix et la date de sortie, en revanche, rien. C'est qu'il faut en garder un peu pour l'annonce officielle, qui devrait avoir lieu durant le prochain Facebook Connect, événement qui se tiendra ce mercredi 16 septembre à 19h00.

