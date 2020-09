Street Fighter Beyond the World : Un artbook anniversaire disponible chez Kurokawa

Alors que le jeu vidéo vient de fêter ce weekend les 35 ans de l'iconique Super Mario Bros., une autre série au moins aussi mythique a récemment atteint l'âge christique de 33 ans, et en place donc une pour les fans de versus fighting. Après un premier ouvrage consacré au design des personnages de Street Fighter, Kurokawa relance de 10 avec un nouvel artbook d'envergure.

C'est en effet cette semaine que sort Street Fighter Memorial Archive : Beyond the World, un copieux livre de 264 pages, qui regroupe de nombreux témoignages des artistes et illustrateurs ayant travaillé sur la série, et parfois offert leur look légendaire aux combattants des rues que tous les joueurs de bon goût connaissent aujourd'hui.

En plus des indispensables Akiman ou Bengus, l'artbook recueille la parole de nombreux acteurs de la série ainsi que leurs confidences, à l'instar du mangaka Yusuke Murata (Eyeshiled 21, One Punch Man) qui allait malgré son petit niveau sur Street Fighter II piocher l'inspiration dans le hit de Capcom. Street Fighter Memorial Archive : Beyond the World nous permet de remonter aux racines de la série, et de constater le changement de style permanent qui nous conduit jusqu'à Street Fighter V, et ses coupes de cheveux discutables. Une chose est sûre : quelles que soient les époques, Chun-Li aura inspiré des générations d'illustrateurs, et sa présence en couverture aux côtés de Ryu ne doit rien au hasard...

Quelques visuels et bouts d'interviews sont d'ailleurs disponibles dans notre bien belle galerie d'images, histoire de vous faire un avis sur le contenu de ce livre destiné aux fans de la saga, déjà disponible sur le site de Kurokawa pour 39,90 euros.