eFootball PES 2021 Season Update joue le Clasico à la Fnac

La rentrée est désormais bien entamée, la nouvelle saison de football virtuel est définitivement lancée. Pour écrire ou réécrire les matchs capables de vous faire vibrer, avec vos stars du ballon rond favorites, rien de mieux que de se ruer sur eFootball PES 2021 Season Update, disponible à la Fnac !

Cet article est un contenu sponsorisé

Vous vous échauffez depuis des semaines et trépignez à l'idée de mener, manette en mains, votre club ou votre équipe nationale vers la victoire ? Avec eFootball PES 2021, disponible à la Fnac, vous allez ressentir toute l'émotion et la tension d'un football authentique au bout de vos doigts.

Tous les meilleurs joueurs du monde actuels et les icônes du passé se sont donnés rendez-vous dans cette édition de Pro Evolution Soccer qui célèbre les vingt-cinq ans et cent millions d'exemplaires écoulés de la série de foot de Konami. Modélisés à la perfection, ils exécutent les actions que vous leur demandez avec une classe incroyable, dans des stades reproduits fidèlement et bourrés de détails, dans une ambiance de folie.

Les sensations de jeu sont plus incroyables que jamais avec eFootball PES 2021 Season Update. Passes précises, amortis parfaits, frappes millimétrées, dribbles en précision, tacles et interceptions autoritaires : avec un peu de pratique, vous pouvez absolument tout accomplir et reproduire les actions du football moderne. Grâce à une intelligence artificielle à la pointe et des animations au top du top, tous les styles sont possibles !

En solo et en ligne

Et que vous soyez un solitaire ou porté sur le multijoueur, vous aurez de quoi enchaîner les rencontres et gagner en adresse sans problème. Avec la Ligue des Masters, vous pouvez développer votre club préféré en gérant les rencontres, conférences de presse ou encore les transferts.

En ligne, Matchday vous donne l'opportunité de défendre les couleurs de votre club de coeur, tandis que MyClub vous laisse créer votre équipe de rêve, avec la meilleure alchimie possible. Tout un programme. Mais ce n'est pas tout : l'Euro 2020 est à l'honneur avec du contenu exclusif qui permet d'ores et déjà de simuler la prestigieuse compétition qui se tiendra du 11 juin au 11 juillet 2021 !