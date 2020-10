Mafia Trilogy : La compilation arrive à la Fnac en version 4K remasterisée

Il y a près de 20 ans, le studio 2K enfilait son imper et son Borsalino en lançant la série Mafia, qui aura immédiatement rencontré son public de gangsters, en nous plongeant dans le quotidien musclé de trois protagonistes hauts en couleur. Aujourd'hui, les trois épisodes de cette saga mythique sont réunis à la Fnac sur PS4 et Xbox One avec l'arrivée de Mafia Trilogy.

Cet article est un contenu sponsorisé

Cette trilogie nous propulse dans l'univers singulier du crime en bande organisée alors que les États-Unis sont entrés depuis 10 ans dans la Prohibition, une période lucrative pour les bandits désireux de braver la loi, mais aussi de s'enrichir rapidement. De la ville fictive de Lost Heaven à la fin des années 1930 jusqu'à l'ambiance festive de New Bordeaux dans les années 1960, Mafia Trilogy (disponible à la Fnac) est une fresque historique inoubliable qui a marqué toute une génération de joueurs.

La Mafia comme vous ne l'avez jamais vue

Si vous souhaitez (re)découvrir d'un coup d'un seul les aventures de Tommy Angelo, Vito Scaletta et Lincoln Clay, Mafia Trilogy vous permet enfin de profiter du meilleur de la série grâce à trois épisodes proposés dans leur Definitive Edition, les versions remastérisées en 4K, qui embarquent en plus tout le contenu additionnel de Mafia II et Mafia III, soit six épisodes supplémentaires, pour que le plaisir ne s'arrête jamais.

Le premier épisode Mafia Definitive Edition va plus loin qu'une simple remasterisation puisqu'il a été refait de A à Z. Il se présentera à travers un tout nouveau moteur de jeu, avec une histoire et un gameplay remaniés, se permettant de nouvelles cinématiques, de nouveaux doublages et des réorchestrations.

Un vrai braquage à l'italienne

Que vous soyez ou non familiers des épisodes originaux, cette compilation réunissant Mafia : Definitive Edition, Mafia II Definitive Edition et Mafia III Definitive Edition ravira les fans du genre et les joueurs en mal d'action.

Il n'y a donc plus à hésiter : sortez votre Thompson et votre plus bel imper, et venez découvrir l'univers de Mafia Trilogy !