Sonic : Une encyclopédie officielle pour les 30 ans, infos et image

En 2015, Nintendo avait commercialisé une encyclopédie officielle pour les 30 ans de Super Mario. Sonic s'apprêtant à son tour à entrer dans la trentaine, SEGA a fait mettre en chantier un ouvrage similaire.

À lire aussi : Sonic Le Film 2 officialisé et daté par Paramount

SEGA et Dark Horse Books viennent d'annoncer aux États-Unis la sortie le 1er juin 2021 de la Sonic the Hedgehog Encyclo-Speed-ia, autrement dit l'encyclopédie officielle de toute ce qui touche au hérisson bleu et à son univers. Une photo de la couverture du livre est disponible dans notre galerie ci-dessous.

D'après les informations communiquées au sujet de cet ouvrage, l'encyclopédie reviendra sur "quasiment toutes les apparitions" de Sonic dans des jeux vidéo et traitera de tous les jeux se déroulant dans l'univers de Sonic, de l'épisode Mega Drive original à nos jours. Les chapitres consacrés aux jeux Sonic reviendront sur les personnages, les cadres dans lesquels se déroulent les histoires et les histoires en elles-mêmes.

Pour info, la Sonic the Hedgehog Encyclo-Speed-ia fera 256 pages et sa version en anglais est déjà en précommande sur Amazon France au prix de 44,52 euros. À l'heure où sont écrites ces lignes, SEGA et Dark Horse Books n'ont pas encore indiqué si cet ouvrage aura le droit à un traduction en français. La chose ne serait cependant pas surprenante.