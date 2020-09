Borderlands 3 : Les versions PS5 et Xbox Series X/S annoncées, des nouveautés à venir

Toujours parfaitement bichonné par ses développeurs, preuve en est avec son quatrième DLC disponible depuis peu, Borderlands 3 ne compte pas en rester là. Il déploiera ses ailes sur Next-Gen avec des surprises.

Durant la PAX Online qui s'est tenue durant le week-end, Gearbox et 2K Games ont confirmé que Borderlands 3 arriverait sur PS5 et Xbox Series X et S, sans donner de date. Bonne nouvelle pour les possesseurs des versions PS4 et Xbox One, la mise à jour vers une console Next-Gen d'un même constructeur sera gratuite. Tout votre progression et votre contenu feront le voyage sans heurts.

Sur PS5 et Xbox Series X, le FPS à butin tournera en 4K à 60 images par seconde. Mais ce n'est pas tout. Est également prévu l'ajout un jeu coopératif en écran partagé à trois ou quatre joueurs et celui du choix d'un découpage horizontal ou vertical à deux, que les possesseurs des versions PS4 et Xbox One récupéreront également via une mise à jour. Et comme ce n'est jamais fini, le cross-play aussi sera de la partie. Plus d'infos l'année prochaine, nous dit-on.

Dans le registre du contenu, le directeur créatif Graeme Timmins a révélé qu'un nouveau DLC payant arriverait avant la fin de l'année 2020, proposant un nouveau mode de jeu et un arbre de compétences inédit pour les différents personnages jouables - celui de FL4K ayant été présenté au cours du panel que vous pouvez visionner ci-dessus.