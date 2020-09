Il joue au Virtual Boy... sur une télé 3D, la vidéo

Malgré son échec commercial retentissant et sa présence sur le marché pour le moins courte, le Virtual Boy a réussi à marquer quelques esprits et continue à fasciner certains joueurs 25 ans après sa sortie. Et ces derniers ne cessent d'inventer de nouvelles manières de l'utiliser.

La vidéo surprenant du jour nous vient du compte Twitter de Mike Mika, le responsable du studio DigitalEclipse. Dans cette vidéo, il est possible de le voir jouer en relief à la version Virtual Boy de Mario Tennis sur un téléviseur 3D (à l'aide de lunettes qui vont avec). Il s'agit là d'un moyen de profiter des effets de profondeur permis par le Virtual Boy sans avoir à mettre le casque sur la tête.

Just hooked up Virtual Boy to work on a 3D TV with polarized glasses. How's your morning going? pic.twitter.com/F6N0SSh2KG - Mike Mika (@MikeJMika) September 6, 2020

Et c'est un moyen relativement accessible puisque Mike Mika révèle qu'il n'a pas moddé un Virtual Boy pour arriver à ce résultat. Il explique en effet qu'il joue ainsi en branchant son PC (sur lequel tourne l'émulateur Mednafen) à un écran 3D. Quelques réglages doivent évidemment être faits pour atteindre ce résultat. Mais la chose ne nécessite pas de démonter un exemplaire de la console maudite de Nintendo.

Comme indiqué plus haut, les moddeurs s'amusent avec le Virtual Boy. Certains ont par exemple construit un câble link (et développé des jeux multijoueur) permettant à deux possesseurs de Virtual Boy de jouer ensemble. D'autres ont carrément transformé la machine de Nintendo en console de salon. Et il y a fort à parier que le Virtual Boy, de par ses utilisations imprévues, n'a pas fini de surprendre ceux qu'il intéresse.