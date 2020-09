Virtua Sonic : Il crée un jeu Sonic inédit en réalité virtuelle, infos et vidéo

Tandis que les fans de Sonic attendent des nouvelles des projets prévus dans le cadre des célébrations du 30e anniversaire de la mascotte de SEGA, un de ces fans a décidé de prendre les choses en main et de créer son propre jeu Sonic. Et histoire de pousser le délire encore plus loin, ce dernier propose quelque chose que même SEGA n'a pas tenté jusqu'à présent.

Un certain Danny "SuperSonic68" Coyle a entrepris de développer un jeu Sonic inédit totalement conçu pour être joué en réalité virtuelle. Et il a mené son projet à bien. Le résultat s'intitule Virtua Sonic et peut être téléchargé gratuitement sur le site Sonic Fan Games HQ.

Virtua Sonic est décrit comme une "expérience en réalité virtuelle" qui place (logiquement) le joueur dans la peau du hérisson pressé et qui dispose d'une histoire inédite. Histoire de faire les choses bien, le développeur a fait doubler son jeu et a même créé une scène cinématique d'introduction.

Pour info, Virtua Sonic est compatible avec les casques de réalité virtuelle suivants :

HTC Vive

Vive Cosmos

Valve Index

Oculus Rift

Oculus Rift S

Oculus Quest (uniquement via Oculus Link)

Windows Mixed Reality

Pico Neo 2 (uniquement via Streaming Assistant)

Configuration requise :

PC Windows 7/10

Processeur graphique GTX 1070 ou équivalent

Processeur Core i5-4690 ou équivalent

8 Go de RAM

SEGA étant relativement tolérant vis-à-vis des projets de fans, il y a de fortes chances pour que ce projet ne subisse pas le courroux du service juridique de l'éditeur japonais. Si vous essayez ce Virtua Sonic, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous. Et dites-nous également si vous pensez qu'un jeu Sonic en réalité virtuelle a du potentiel.