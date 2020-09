PS4 : 8 de ses meilleurs jeux indépendants réunis dans un coffret physique

Le catalogue de la PS4 regorge de pépites créées par des développeurs et studios indépendants. Mais malheureusement pour les défenseurs du jeu physique, ces titres ne bénéficient pas toujours de versions boîte. Et lorsque c'est le cas, ces dernières sont parfois difficilement accessibles depuis l'Europe (revendeurs américains, quantités limitées, etc.). Un coffret permettra prochainement de retrouver des versions physiques de plusieurs grands jeux indépendants de la PS4. Mais il faudra y mettre le prix.

Annapurna Interactive fête ses cinq ans et, pour marquer le coup, vient d'annoncer la commercialisation prochain d'un coffret collector regroupant des éditions physiques PS4 de huit de ses jeux : Donut County, Kentucky Route Zero : TV Edition, Outer Wilds, Sayonara Wild Hearts, Wattam, What Remains of Edith Finch, Telling Lies et Gorogoa. Dans le cas de ces deux derniers, il s'agit ici de leur première et unique sortie en boîte.

Ce coffret, intitulé Annapurna Interactive Ultimate PS4 Collection, sera proposé dans une boîte conçue spécialement pour l'occasion et chacun des jeux inclus bénéficiera d'une jaquette exclusive. Des images de ce luxueux produit sont disponibles dans notre galerie ci-dessous.

La Annapurna Interactive Ultimate PS4 Collection sera disponible en Europe le 8 décembre prochain au prix de 179,99 euros. D'après l'éditeur, cette collection aura une disponibilité limitée dans le temps et peut être précommandée dès à présent sur le site de Just for Games.