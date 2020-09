Ubisoft : Yves Guillemot fait son Mea Culpa avant l'UbiForward dans un discours vidéo

Quelques heures avant l'Ubisoft Forward de ce soir, à suivre en live sur Gameblog, Yves Guillemot, CEO d'Ubisoft, a enregistré un long message en vidéo dans lequel il fait son mea culpa à propos du harcèlement au sein d'Ubisoft, dénoncé notamment tout cet été, et qui a conduit au licenciement de nombreuses personnes-clés au sein de l'entreprise.

Le patron d'Ubisoft s'est dit "profondément désolé" de ce qu'il s'est déroulé durant de nombreuses années au sein de l'entreprise, sans qu'aucune sanction n'ait été prise contre les fautifs.

C'est en effet dans un message long de 4 minutes, en vidéo face caméra que le CEO de l'éditeur numéro un en Europe, a fait son mea culpa et s'est excusé une fois encore des dommages causés par quelques-uns de ses employés. Pour remédier à ceci, il annonce que des mesures sont actuellement mises en place dans le but de changer "la culture de l'entreprise" afin de la rendre moins toxique pour tout un chacun.

Il s'est logiquement épanché dans la foulée sur la diversité et l'inclusion au sein des studios de la firme (à tous les niveaux de la société), en annonçant le programme Womxn Develop at Ubisoft, qui via un financement d'un million de dollars de plus sur 5 ans, devrait aider les femmes ainsi que les personnes de couleur à accéder à des formations, mais également à des postes-clés sur des jeux AAA, partout dans le monde.

Nous sommes au tout début d'un long voyage, et ceci prendra du temps. Mais je suis déterminé à tout faire en mon pouvoir, pour m'assurer que tout le monde chez Ubisoft soit le bienvenu, respecté et en sécurité ; ainsi que de reconstruire la confiance que les équipes, les fans et les joueurs ont en nous.

Revenant ensuite sur la polémique "Black Lives Matters" sur le jeu mobile Tom Clancy's Elite Squad, , il a tenu à réitérer son soutien au mouvement, tout en affirmant qu'il était inadmissible d'utiliser ce support au sein d'Ubisoft pour y intégrer un contenu inapproprié. A ce titre, un don sera même versé à une association pour soutenir cette cause, sans en donner le montant.

Ahead of #UbiForward, a message from our CEO Yves Guillemot: pic.twitter.com/NDfOj4tFk7 - Ubisoft (@Ubisoft) September 10, 2020

De nombreuses personnes continuent, précise-t-il, à travailler de chez eux durant cette crise sanitaire, tout en espérant que les ("amazing") jeux montrés ce soir plairont aux joueurs.

Bien que le message d'Yves Guillemot soit fort, il est assez étonnant de voir qu'il n'arrive qu'à la fin de l'été et "un peu" en catimini, en marge d'un évènement aussi spectaculaire et suivi qu'un UbiForward.

Reste à savoir si ce discours sera remis ce soir en préambule de la conférence, ou s'il n'a été diffusé que deux heures avant, histoire d'évacuer le sujet...