Undertale : Un concert anniversaire sera diffusé gratuitement la semaine prochaine

Si un célèbre plombier aura filé un bien vilain coup de vieux à certains en lançant les festivités destinées à célébrer le 35ème anniversaire de Super Mario Bros., la scène indépendante ne manque pas non plus une occasion de faire couler le champagne, comme le rappelle aujourd'hui Toby Fox.

Le génial créateur et compositeur d'Undertale compte bien profiter de son cinquième anniversaire (le jeu a débarqué pour enchanter et bouleverser nos vies le 15 septembre 2015) pour organiser un concert en ligne tout ce qu'il y a de plus gratuit.

Ceux qui voudraient à nouveau se délecter d'une des bande-sons les plus marquantes de ces dernières années devront se rendre sur la chaîne YouTube du plus occidental des J-RPG, non sans avoir au préalable fait couler quelques précieuses tasses d'un remontant caféiné, puisque le concert anniversaire sera diffusé à 4 heures du matin, le 16 septembre prochain. Aïe.

S'il faudra évidemment beaucoup de détermination aux mélomanes avertis, vous pourrez toujours d'ici là vous repaître encore et encore du medley This is UNDERTALE de Sully Orchestration, dont il parait difficile de se lasser...