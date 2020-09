Ubisoft Forward : Immortals Fenyx Rising plante le décor dans un premier trailer

Ce n'était plus un secret pour personne : le programme de l'Ubisoft Forward de ce jeudi 10 septembre avait officialisé le nouveau nom de celui qu'il ne faudra plus appeler Gods & Monsters, mais bel et bien Immortals : Fenyx Rising, ce qui n'est pas franchement plus clair, sur le papier

Cette première bande-annonce est l'occasion de rappeler le décor antique de ce qui a tout l'air d'une rencontre entre Breath of the Wild et les mécaniques d'Assassin's Creed. Aux commandes de l'éponyme Fenyx, il vous faudra ainsi partir à l'aventure pour défaire Typhon, le Titan des tempêtes, qui s'est rebellé contre un panthéon un peu mollasson, et entraîné la chute de l'Île D'Or.

Divisé en de multiples contrées, Immortals : Fenyx Rising consacre chacune d'entre elles à une divinité, une astuce assez habile lorsque l'on côtoie les dieux de l'Olympe, et c'est tout aussi logiquement que le héros éponyme maniera l'épée d'Achille ou les ailes de Dédale. Cette aventure renommée espère réussir à équilibrer puzzles, combats et exploration, sans pour autant jouer carte sur table avec le titre qu'il l'a semble-t-il le plus inspiré.

Les joueurs curieux pourront aussi profiter d'un extrait de gameplay dévoilé dans la foulée, qui leur donnera une première idée de ce qui les attend. Mais n'allez pas trop loin hein, il se pourrait que le jeu refasse parler de lui dans peu de temps. Très peu de temps.

À défaut de profiter de Breath of the Wild 2 en cette fin d'année, vous pourrez aller vous faire voir chez les grecs, puisque Immortals : Fenyx Rising est annoncé pour le 3 décembre sur PC, PS4, Switch, Xbox One et Series X/S. Les joueurs Google Stadia profiteront en sus d'une démo exclusive annoncée par... Phil Harrisson. Aïe. Ce n'est jamais bon signe...