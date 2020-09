Fortnite : Stark Industries (Iron Man) débarque dans le battle royale

L'inventeur Tony Stark a mis à profit son génie pour les technologies de pointe afin de devenir Iron Man, l'Avenger en armure. Bienvenue à Stark Industries dans Fortnite. Pour les amateurs en herbe...

En effet, c'est via la mise à jour 14.10, nommée Stark Industries, vous savez, ce fameux complexe de Tony Stark aka Iron Man, vient donc de surgir de la faille entre les mondes et de faire son arrivée sur l'île, avec de nouveaux superpouvoirs, une nouvelle arme dangereuse et un mode spécial pour déchaîner votre puissance.

Voici ce qui vous attend :

Génie. Philanthrope. Milliardaire. L'orgueil de Tony Stark n'a d'égal que son talent inné pour les technologies et le business. Haut-lieu de la technologie s'il en est, Stark Industries fait son arrivée dans Fortnite. Explorez le célèbre complexe pour dénicher du butin et peut-être même rencontrer un héros (ou un méchant)...

Libérez de nouveaux pouvoirs

La mise à jour Stark Industries ajoute encore plus de pouvoirs à votre arsenal. Pulvérisez l'endroit ciblé avec la frappe de Mjölnir de Thor, tirez des rafales énergétiques et propulsez-vous dans le ciel avec les gantelets répulseurs d'Iron Man et plus encore.

Les forces de Galactus attaquent

Alors qu'il s'approche toujours plus de l'île, Galactus a envoyé sa propre armée de robots sur le champ de bataille. Les drones collecteurs sont conçus pour ramasser le butin, mais ils sont en réalité eux-mêmes du butin. Lorsqu'ils sont vaincus, ils se désactivent et se transforment en arme. Les collecteurs désactivés sont hautement instables, alors ils explosent s'ils ne sont pas ramassés rapidement !

Préparez-vous au Super K.O.

Le Noeud du conflit continue de se resserrer dans la mise à jour Stark Industries, avec un nouveau mode pour mettre à l'honneur vos capacités. Rejoignez les autres joueurs dans l'événement à venir ; "K.-O. Marvel", une relecture de l'Opération : K.-O. qui permet à votre équipe d'utiliser des superpouvoirs pour tenter de triompher des quatre manches.