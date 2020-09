The Survivalists date sa sortie et veut survivre dans ce monde de MALADES

L'un des titres les plus minimalistes de tous les temps, revient nous faire un petit coucou, plus précisément d'ici à quelques semaines. The Survivalists, de Team17, vient en effet d'annoncer sa date de sortie ferme et définitive, sur plusieurs machines, pour le plus grand plaisir des amateurs de pixels en vrac.

Team17 nous emmène cette fois sur une île déserte fantastique générée de manière procédurale, sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch, et ce dès le 9 octobre prochain.

Ce jeu de survie et de crafting mental, jouable en solo et en coopératif, situé dans le célèbre univers de The Escapists, sera également disponible prochainement sur les appareils Apple - et exclusivement pour mobile - via Apple Arcade. En cas de précommande du jeu sur Nintendo Switch et Xbox One, recevront des extras cosmétiques pour le jeu solo ou avec jusqu'à trois amis en mode multijoueur coopératif en ligne. Idem sur la version PC Steam.

Celles et ceux qui précommanderont The Survivalists sur Nintendo Switch et Xbox One recevront le pack de contenu téléchargeable Monkey Business, qui donneront aux joueurs des accessoires supplémentaires pour leurs personnages (le chapeau de paille exclusif, le chapeau de garde des échappés et le chapeau de licorne) aux côtés de six autres chapeaux pour leurs petites singe (chapeau haut de forme, chapeau de bûcheron, chapeau de chef, couronne, casque et chapeau de pirate).

The Survivalists sera disponible le 9 octobre prochain.