Ubisoft : Assassin's Creed Valhalla et Watch Dogs présents pour la sortie de la Xbox Series X/S

S'il est un éditeur qui prend à chaque fois le risque d'être présent au lancement des consoles de l'industrie, c'est sans aucun doute Ubisoft : que ce soit avec Red Steel, ZombiU ou encore Assassin's Creed IV : Black Flag, le Français répond comme qui dirait toujours à l'appel.

Et même si le concept même de génération commence à voir ses frontières se flouter de plus en plus, la série opposant (un temps) les Assassins aux Templiers sera une nouvelle fois de la partie, puisqu'Ubisoft annonce aujourd'hui la sortie avancée d'une semaine d'Assassin's Creed Valhalla : prévue pour le 17 novembre, le nouvel opus sortira finalement le 10 du même mois, afin d'accompagner la sortie des Xbox Series X et S.

Et comme une bonne nouvelle n'arrive parfois pas seule, le très britannique Watch Dogs : Legion sera également présent ce même 10 novembre, histoire de faire préférer la next-gen aux joueurs les plus fortunés. Rappelons que les deux titres profiteront du système Smart Delivery, qui permettra de profiter sans surcoût de versions optimisées.

Histoire d'offrir quelques preuves du changement de génération qui s'annonce, Ubisoft a révélé via le réseau social Weibo qu'Assassin's Creed Valhalla tournerait en 4K à 60 FPS sur Xbox One X, afin que les esthètes tels que notre cher Poufy puissent se positionner en toute connaissance de cause.

On récapitule, parce que rien n'est simple en ce bas-monde : Assassin's Creed Valhalla sortira le 10 novembre 2020 sur Google Stadia, PC, PS4, Xbox One, et Xbox Series X/S. Ah, et "plus tard" sur PS5. Quant à Watch Dogs : Legion, il sera disponible le 29 octobre 2020 sur Google Stadia, PC, PS4 et Xbox One, le 10 novembre sur Xbox Series X/S, et tout aussi "plus tard" sur PS5. C'est devenu tellement simple, le jeu vidéo...