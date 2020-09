Nintendo Switch : Nintendo va augmenter la production de Switch d'ici à mars 2021

Vous n'êtes pas sans savoir que la Nintendo Switch est de plus en plus populaire auprès des êtres humains, adorateurs de jeux vidéo. Nintendo l'a bien compris et a décidé d'un commun accord avec lui-même, d'augmenter la production de sa console fétiche Nintendo Switch d'ici à la fin de l'année fiscale 2020-2021.

Nintendo a en effet demandé à ses partenaires des usines d'assemblage d'augmenter la production d'unités de Nintendo Switch jusqu'à 30 millions de pièces pour l'exercice fiscal en cours, qui se terminera le 31 mars 2021, selon un papier de Bloomberg, citant des personnes "proches du dossier et de la stratégie de l'entreprise", comme on dit.

Bloomberg nous rappelle au passage que Nintendo avait déjà augmenté sa production de sa console phare à 25 millions d'unités au début du mois d'août afin de répondre à la demande actuelle, qui fut en nette augmentation, grâce notamment à l'immense succès d'un certain Animal Crossing : New Horizons et d'un confinement forcé par les autorités mondiales. Mais visiblement, cette augmentation de 5 millions d'unités supplémentaires, sera là pour absorber la forte demande qui risque de poindre sa truffe via les prochains titres à venir, qui devraient encore une fois ravir la communauté vidéoludique mondiale, toujours avide de nouveautés, comme un certain Thamas "P".

Bloomberg en a profité également pour affirmer de nouveau que Nintendo se préparait bel et bien à sortir un nouveau modèle amélioré de Nintendo Switch (la famseuse "Pro") et a notamment demandé aux développeurs de préparer ses jeux en résolution 4K (voir news par ailleurs sur Gameblog.FR).

Aucun responsable de Nintendo n'a voulu répondre aux sollicitations de Bloomberg pour comment tout ceci.

C'est la vie...