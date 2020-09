Switch Pro : Nintendo aurait demandé aux développeurs de faire des jeux compatibles 4K

Cela fait un certain temps que des rumeurs évoquent la préparation par Nintendo d'un modèle de Switch techniquement mis à jour (lire : plus puissant). Les choses semblent cependant s'accélérer depuis plusieurs jours et les sources deviennent de plus en plus sérieuses.

La rumeur du jour vient du très sérieux site Bloomberg et son journaliste Takashi Mochizuki. Dans un article évoquant une nouvelle augmentation des quantités de Switch produites, ce dernier évoque les préparations chez Nintendo d'un modèle amélioré de Switch et d'un catalogue de jeux renforcé pour 2021.

Et au sujet de celle que l'on surnomme déjà "Switch Pro," l'article affirme que plusieurs développeurs externes à Nintendo ayant témoigné sous couvert d'anonymat, ont déclaré que Nintendo leur a demandé de préparer des jeux compatibles 4K.

Si les caractéristiques détaillées de cette nouvelle Switch n'ont pas encore fuité, ces témoignages, s'ils sont bien authentiques, indiquent qu'une hausse de la résolution des jeux est envisagée par Nintendo. Et pour atteindre un tel résultat, il faudra évidemment proposer un hardware sensiblement plus puissant que celui de la Switch actuelle.

Lorsque Nintendo sortira une console plus puissante, qui sera certainement cette "Switch Pro," il sera intéressant de voir si les jeux qui exploiteront sa puissance accrue seront également compatible avec la Switch originale (à la manière de jeux sortant dans un même packaging sur Xbox One et Xbox Series X par exemple).

La firme de Kyoto n'a pas souhaité commenter les informations dont dispose Bloomberg. L'existence de la "Switch Pro" n'a donc pas encore été confirmée. D'après la rumeur, sa sortie serait prévue pour l'année prochaine.

