iPhone 12 : Apple date sa keynote annuelle et c'est pour bientôt

Si vous attendiez patiemment des nouvelles du prochain iPhone 12 ça ne sera plus très long puisqu'une Keynote vient d'être annoncée par Apple, pour la semaine prochaine.

Nous en saurons donc plus sur l'iPhone 12 et normalement bien d'autres produits comme les iPad Air 4, l'Apple Watch Series 6 et les AirTags le 15 septembre prochain, puisque c'est la date qu'a choisi l'entreprise californienne pour montrer ses prochains produits 2020. Cette keynote aura lieu à 19h précises (heure de Paris).

Ecran OLED, 5G, nouvelle puces... selon les nombreuses et différentes rumeurs qui se recoupent, l'iPhone 12 est attendu en 4 versions différentes, à savoir : un modèle standard, un iPhone 12 Max, un iPhone 12 Pro et un iPhone 12 Pro Max. Eh oui. Il ne manque plus que la version iPhone 12 Pro Max Plus ++.

Evidemment la tarification devrait varier énormément entre les modèles allant de 800 euros jusqu'à 1200 euros et plus si affinités.

Pour suivre l'événement il faudra se rendre sur le site officiel ou alors sur la chaine YouTube officielle, comme toujours. Et comme à chaque fois, nous la retransmettrons en direct sur Gameblog.