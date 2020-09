Cyberpunk 2077 : Des microtransactions pour le mode multijoueur, CD Projekt se justifie

Si le prochain jeu de CD Projekt RED sera l'un (sinon LE) temps fort de cette fin d'année vidéoludique, un certain brouillard plane encore sur son modèle économique précis. Car si les polonais ont pris l'habitude de jouer cartes (de Gwent) sur table, il va bien falloir rentabiliser d'une manière ou d'une autre un développement aussi long que... coûteux.

À voir aussi : Cyberpunk 2077 : Une vidéo présente les avantages graphiques du RTX

Mais à force d'entretenir une certaine forme de flou, tous les spéculateurs et interprètes de l'Internet y vont de leur théorie, ou de leur bruit de couloir, et il a bien fallu tordre le coup à certaines rumeurs, ce que le studio s'est empressé de faire cette semaine :

Nothing changed. Cyberpunk 2077 is a single player game with zero microtransactions. One single purchase. No tricks. Don't believe the clickbait. https://t.co/qX0iZwsAf2