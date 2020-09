AMD se lance également... dans les vélos, les premières images

Qui aurait pu croire un jour que le fabricant AMD s'éloignerait autant du hardware pour proposer... des vélos ? En tout cas c'est aussi réel que surprenant. Voilà ce que l'on en sait.

Pendant que Nvidia présente des cartes graphiques, AMD profite de l'aura du Tour de France et du nouveau monde qui se dessine, pour dévoiler une gamme de vélos de montagne et de route. Le premier d'entre eux est le cruiser destiné donc à la route, en version 26 pouces avec notamment un cadre à double suspension et 21 vitesses.

Le second dédié à la montagne est un VTT avec suspensions avant et arrière, 24 vitesses et des freins V-Brake. Chaque modèle est vendu dans deux coloris au choix (noir et blanc) à 299 dollars. Pour l'instant les vélos en question ne sont disponibles qu'aux USA. Vous pouvez retrouver les images des vélos dans notre galerie.

D'un point de vue marketing on se pose quand même des questions sur le fait de dévoiler ce type de produit seulement quelques jours après l'annonce des RTX 3000 de chez Nvidia. AMD en roue libre ? (elle était facile, désolé... ou pas).

Ou alors est-ce un moyen habile de montrer que le constructeur n'est plus dans la course à la puissance ?