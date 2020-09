Crysis Remastered montre une image de son plus haut réglage graphique

Ce n'est plus qu'une question de jour avant la sortie de Crysis Remastered et en attendant le compte Twitter du jeu vient de dévoiler un screenshot des plus hauts réglages graphiques du jeu (sur PC évidemment).

À voir aussi : Crysis Remastered dévoile ses configurations PC

Si vous avez envie de savoir à quoi ressemble le remaster de Crysis à fond, voila un début de réponse. Evidemment c'est moins parlant qu"une vidéo mais ceci donne déjà une bonne idée de ce que l'on peut en attendre.

Today's post is dedicated to our PC community!



We want to show you, for the very first time, an in-game screenshot using the new "Can it Run Crysis?" Graphic mode, which is designed to demand every last bit of your hardware with unlimited settings - exclusively on PC! pic.twitter.com/kVHEf63oWe